Суд 14 декабря рассмотрит заявление Роскомнадзора о наложении штрафа на The Insider

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 14 декабря рассмотрит требование Роскомнадзора оштрафовать интернет-издание The Insider на 500 тысяч рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки иноагента. Информация об этом содержится в карточке дела на официальном сайте суда.

Заседание назначено на 14 декабря в 09:05 мск.

Ранее в суд поступил протокол в отношении The Insider по ч. 1 ст. 19.34.1 ("Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента"). Изданию грозит штраф на сумму до 500 тыс. рублей.

Главный редактор издания Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, в связи с чем в отношении него возбуждено дело.

Министерство юстиции РФ 23 июля включило интернет-издание The Insider в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Ранее сообщалось, что Доброхотов проходит свидетелем по возбужденному в отношении неустановленных лиц делу о клевете из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing МН-17.