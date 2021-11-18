Пять человек умерли от отравления алкоголем в Перми

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пятеро жителей Перми умерли, отравившись алкоголем. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 16 и 17 ноября 2021 года трое жителей Дзержинского района, находясь в квартире, распивали приобретенный ранее спиртной напиток. После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались. Кроме того, указанное спиртное дочь погибших приносила соседям [женщина и ее сожитель], которые после употребления алкоголя также скончались", - говорится в сообщении.

Среди умерших - 58-летний житель Перми, его 59-летняя супруга, а также их 39-летняя дочь. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц").