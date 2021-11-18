Под Калининградом задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника

КАЛИНИНГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника, пропавшего 16 ноября в городе Озерске Калининградской области, задержан правоохранительными органами. Им оказался 17-летний житель Озерска, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам представитель регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области в отношении 17-летнего жителя города Озерск возбуждено уголовное дело. Юноша подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила Гацко.

17 ноября о пропаже 15-летнего сына заявила в полицию его мать. Позже тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре в районе улицы Красноармейской в Озерске.

Следователи регионального управления СК и сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области в кратчайшие сроки установили личность причастного к совершению убийства. Им оказался 17-летний местный житель, ранее судимый за кражи, грабеж и разбой. Летом он освободился из мест лишения свободы. Юноша задержан в качестве подозреваемого, сообщила Гацко. По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом нанес удар в грудь несовершеннолетнему. Юноша умер на месте преступления. Точную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый сообщил следователю, что конфликт с убитым произошел из-за того, что он изобличил подозреваемого в совершении ряда краж, которые они якобы совершили вместе.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что взяли на контроль ход и результаты расследования дела. Организована проверка органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.