В Мурманске экс-кассира банка осудили на четыре года колонии

МУРМАНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Мурманска осудил экс-кассира одного из мурманских банков, которая, используя служебное положение, растратила 26,6 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

По информации региональной прокуратуры, преступление было совершено в 2012-2013 годах. Фигурантка дела извлекла из сейфовой комнаты и кассы операционного офиса банка 26,6 млн рублей, заменив более 18 млн из них поддельными купюрами.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.