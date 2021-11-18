В Ленобласти возбудили дело после гибели 97-летней блокадницы в лифте пансионата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 97-летней пенсионерки в лифте пансионата под Всеволожском в Ленинградской области. Инвалидная коляска, в которой находилась женщина, опрокинулась при спуске на первый этаж, в результате чего она получила черепно-мозговую травму и скончалась, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Пансионат "Зеленый квартал", в котором произошло ЧП, оказывает услуги по уходу за престарелыми людьми. По данным следствия, сиделка погибшей женщины в нарушение инструкции отправила лифт с подопечной в инвалидной коляске без сопровождения. При движении коляска опрокинулась назад, пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму и умерла. По данным местных СМИ, погибшая была блокадницей.

В настоящее время директор пансионата и сиделка задержаны, им будет предъявлено обвинение. Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

В прокуратуре Ленинградской области уточнили, что по факту гибели пенсионерки также организовали проверку. Расследование уголовного дела находится на особом контроле. Надзорный орган проверит соблюдение пансионатом прав и законных интересов пенсионеров, которые в нем находятся, и федерального законодательства в целом.