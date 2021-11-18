В Волгограде задержали обстрелявших из огнестрельного оружия автомобиль

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Оперативники задержали подозреваемых в покушении на убийство, которые обстреляли проезжающий мимо автомобиль 31-летнего жителя Волгограда. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"На территории Дзержинского района города Волгограда неизвестные, покушаясь на жизнь 31-летнего местного жителя и используя малозначительный повод, осуществили не менее шести прицельных выстрелов в сторону мужчины, пока он осуществлял движение на своем автомобиле. По данному факту следственными органами СК РФ по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему")", - сказала Буянова, добавив, что во время обысков у мужчин изъяли орудие преступления и боеприпасы.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, потерпевший получил огнестрельное ранение головы, помощь ему оказали сотрудники дорожно-патрульной службы. Установлено, что два 24-летних злоумышленника находились в состоянии опьянения и выбрали в качестве своей цели случайный проезжающий мимо автомобиль. Один из них выстрелил в сторону машины, после чего они скрылись на иномарке, добавили в пресс-службе.