Подозреваемый в растлении депутат Заксобрания Приморья покинул суд в сопровождении медиков

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, увезли на реанимационном автомобиле из зала Фрунзенского суда Владивостока, где в четверг должно было состояться заседание по избранию ему меры пресечения, передает корреспондент ТАСС.

Заседание должно было начаться в 17:00 (10:00 мск), около 17:30 (10:30 мск) к зданию суда подъехал реанимационный автомобиль. Около 18:20 (11:20 мск) депутат вышел из здания суда в сопровождении медиков и конвоя, на нем были наручники.

В среду Следственным комитетом в отношении Самсонова возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил информацию о предназначении предмета.

Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке, с января 2009 года состоит в партии КПРФ, является секретарем владивостокского отделения КПРФ, с 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края.