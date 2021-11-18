Верховный суд Адыгеи отправил дело экс-мэра Майкопа Гетманова на повторное рассмотрение

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Адыгея в четверг рассмотрел апелляционное представление прокуратуры республики и апелляционные жалобы по уголовному делу бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, приговоренного к условному сроку за покушение на мошенничество, принуждение к совершению сделки и незаконное хранение боеприпасов, и принял решение об отмене приговора.

Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов республики Артур Абдулаев.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Адыгея сегодня рассмотрела апелляционное представление прокуратуры республики и апелляционные жалобы по уголовному делу бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, приняв решение об отмене приговора, вынесенного Майкопским городским судом. Дело будет направлено в этот же суд на повторное рассмотрение в ином составе суда", - сказал Абдулаев.