В Нижнем Новгороде задержали научного сотрудника за выращивание наркосодержащих грибов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде старшего научного сотрудника одного из местных университетов, который подозревается в выращивании 860 грибов, содержащих наркотическое вещество. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о семейно-бытовом конфликте в одном из домов на проспекте Ленина. "Прибыв на место, полицейские зашли в квартиру, где проживают 46-летний старший научный сотрудник одного из городских университетов и его мать. В комнате мужчины сотрудники полиции обнаружили два пластиковых бокса с выращенными грибами. Они были изъяты, а гражданин доставлен в отдел полиции", - сказала Волк.

В ходе экспертизы было установлено, что в изъятых боксах находилось более 860 плодовых тел грибов, содержащих наркотическое вещество псилоцин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.