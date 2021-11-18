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Экс-директора сельхоздепартамента Севастополя отправили под домашний арест

Его подозревают в превышении полномочий
© Сергей Бобылев/ТАСC, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя, подозреваемого в превышении полномочий, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ходе допроса фигурант уголовного дела свою вину в содеянном признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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