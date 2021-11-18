Защита обжаловала приговор экс-замдиректора новосибирского кардиоцентра Покушалова

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Защита бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Е. Н. Мешалкина Евгения Покушалова, осужденного на 2,5 года колонии по делу о масштабных хищениях в центре, подала жалобу на приговор ввиду чрезмерно сурового наказания, сообщил ТАСС адвокат Покушалова Николай Украинцев.

"Мной подана апелляционная жалоба. Я не согласен с излишней, чрезмерной суровостью приговора, считаю это несправедливым", - сказал собеседник агентства.

В начале ноября Центральный районный суд Новосибирска приговорил кардиохирурга к 2,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. рублей. С февраля 2020 года Покушалов находился под подпиской о невыезде в рамках данного дела, он признал свою вину и раскаялся. Покушалов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения, организованная группой"). Как установлено, с 2015 по 2019 год он вместе с другими фигурантами дела создал и руководил семью фирмами, которые побеждали на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов вместе с другими фигурантами похитил почти 1,9 млрд рублей за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам. Фигурантами дела также стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова, им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Кардиохирург Покушалов является членом-корреспондентом РАН. До ареста в 2019 году он был заместителем директора НМИЦ, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя гендиректора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" и советника председателя Сибирского отделения РАН.

Летом 2021 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры региона к Покушалову, обратив в доход Российской Федерации две принадлежавшие ему квартиры в Нью-Йорке, которые Покушалов не указал в справках о доходах. По данным прокуратуры, стоимость каждой из квартир составляла 1,3 млн долларов. Квартиры были приобретены в 2014 и 2017 годах. В ходе прокурорской проверки не было представлено доказательств приобретения недвижимости в США на законные доходы.