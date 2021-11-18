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В отношении министра культуры Крыма проводят следственные мероприятия

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц
Министр культуры Крыма Арина Новосельская Александр Щербак/ТАСС
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Министр культуры Крыма Арина Новосельская
© Александр Щербак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят следственные мероприятия в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - написал он.

Глава Крыма добавил, что "правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом".

45-летняя Новосельская возглавляет Министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.

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