В отношении министра культуры Крыма проводят следственные мероприятия

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Правоохранители проводят следственные мероприятия в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней", - написал он.

Глава Крыма добавил, что "правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом".

45-летняя Новосельская возглавляет Министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.