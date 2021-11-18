Суд отправил под арест блогера, забравшегося на машину ГИБДД с дымовой шашкой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил административный арест на 15 суток одному из двух блогеров, которые для видеоролика в сети зажгли дымовые шашки в центре Москвы, а потом залезли на крышу машины ГИБДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"18 ноября Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначено ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказала представитель суда.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором двое парней зажигают дымовые шашки в центре Москвы, а затем подходят к автомобилю сотрудников ГИБДД, залезают на крышу и убегают. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности данных граждан, их задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Наказание по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.