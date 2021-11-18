Бастрыкин взял на контроль расследование дела в отношении депутата заксобрания Приморья

ТАСС, 18 ноября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела в отношении депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Руководителю следственного управления СК РФ по Приморскому краю Фомину В. В. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении депутата законодательного собрания Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. <…> Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

В среду СК в отношении Самсонова возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Также назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке. С января 2009 года состоит в партии КПРФ, является секретарем владивостокского местного отделения КПРФ. С 2011 года является депутатом заксобрания Приморского края.