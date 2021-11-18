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Председателя Союза десантников по УрФО арестовали на 1,5 месяца по обвинению в коррупции

Под арестом обвиняемый пробудет до 30 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд арестовал председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Арестовать на один месяц 15 суток, до 30 декабря", - сказал судья. Заседание проводилось в закрытом режиме.

Ранее в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили об уголовном деле в отношении Тетерина. Источник ТАСС уточнял, что Тетерин был задержан.

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