В Крыму арестовали няню, подозреваемую в причинении смертельных травм ребенку

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца няню семилетнего ребенка-инвалида, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью подопечного, повлекшем его смерть. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе суда.

В среду о задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Тело семилетнего мальчика с инвалидностью было обнаружено в одном из частных домов Симферополя. По данным следствия, смерть ребенка наступила от попадания рвотных масс в дыхательные пути в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

"Со слов подозреваемой, в связи с тем, что ребенок много плакал, она его несколько раз бросила на кровать. [Няня] подозревается в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. <...> суд постановил: избрать в отношении [няни], подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что женщина длительное время работала няней и занималась уходом за больным ребенком в данной семье.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Прокурор Крыма взял на контроль ход расследования уголовного дела. СК и прокуратура также дадут оценку обстановке в семье, условиям жизни погибшего и оказанию содействия уполномоченными органами ребенку с особенным диагнозом.