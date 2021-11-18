В Ростове-на-Дону по подозрению в покушении на убийство ребенка задержали мужчину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в покушении на убийство грудного ребенка, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своей 18-летней сожительницей выхватил из ее рук их совместную 10-месячную дочь и с силой бросил, девочка ударилась головой о бетонную стену. Ребенку причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе ведомства.

После случившегося девочка доставлена в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь. Прокуратурой проводится проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей. Ход расследования уголовного дела взят на контроль, уточнили в пресс-службе прокуратуры области.