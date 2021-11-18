СК возбудил дело о халатности при долевом строительстве в Орловской области

ТАСС, 18 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области при строительстве домов для дольщиков с 2015 по 2020 год, сообщается в четверг на сайте СК России.

"В Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при долевом строительстве", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с января 2015-го по январь 2020 года сотрудники департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области не обеспечили контроль за работой ряда организаций-застройщиков, тем самым допустили факты нарушений законодательства о градостроительной деятельности. Нарушения привели к тому, что застройщики не выполнили обязательства перед участниками долевого строительства.

В Орловской области в реестр проблемных объектов входят 11 застройщиков, признанных банкротами, либо нарушивших сроки завершения строительства. По четырем объектам застройщиков-банкротов приняты решения о выплатах возмещения - около 400 дольщиков получили свыше 530 млн руб.