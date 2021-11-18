В Саратове возбудили дело по факту повреждения старинного дома с ущербом 160 млн рублей

САРАТОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Саратове после повреждения доходного дома Яхимовича - здания, построенного в начале XX века и включенного в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Обществом с ограниченной ответственностью "Лепта" в ходе строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на примыкающем участке, при проведении работ причинен значительный вред указанному объекту культурного наследия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Повреждение объектов культурного наследия")", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что размер причиненного ущерба составляет более 160 млн рублей.

Особняк инженера Вячеслава Августовича Яхимовича является одним из образцов саратовского модерна. Дом Яхимовича построен в начале XX века (1912 - 1914 годы) неизвестным архитектором. До сих пор внешний облик здания и его внутренняя структура сохранялись без существенных изменений.