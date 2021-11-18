СК возбудил дело о выдаче незаконного разрешения на строительство дома в Кургане

ТАСС, 18 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц администрации Кургана по факту выдачи незаконного разрешения на строительство многоквартирного жилого дома застройщику. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностными лицами администрации г. Кургана при выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома застройщику по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году должностными лицами администрации города Кургана застройщику было выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства - многоквартирного жилого дома.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана объективная оценка действиям чиновников, в том числе будут установлены цель и мотивы совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - отметили в пресс-службе.