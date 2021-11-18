Суд арестовал курганца по подозрению в покушении на зампрокурора Далматовского района

ТАСС, 18 ноября. Катайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря в отношении жителя Курганской области, который на скорости протащил по земле зампрокурора Далматовского района, привязав его за голову к машине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в четверг.

Ранее Курганский областной суд отменил решение суда первой инстанции по мере пресечения в виде домашнего ареста в отношении злоумышленника. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> по 18 декабря 2021 года", - сообщили в суде.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео с камер наблюдения, на котором автомобиль протащил по земле человека. В Катайском районном суде сообщали ТАСС, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным источника в правоохранительных органах, ЧП произошло возле кафе "Светлана" в поселке Гравийный на территории Катайского района. Во время застолья возник конфликт, завязалась драка, после которой произошел инцидент, зампрокурора получил травмы, но выжил.