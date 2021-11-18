В Татарстане завели дело на бизнесменов за неуплату налогов

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о неуплате налогов на сумму более чем 284 млн рублей возбуждены в отношении 46-летнего руководителя ООО "Премьер" и 53-летнего руководителя ООО "Компания Премьер" в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ РФ по Республике Татарстан в отношении 46-летнего руководителя ООО "Премьер" и 53-летнего руководителя ООО "Компания Премьер" возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год подозреваемые представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с контрагентами. В результате руководитель ООО "Премьер" уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 164,4 млн рублей, а руководитель ООО "Компания Премьер" - на сумму более 119,5 млн рублей.

В настоящее время на предприятиях проводятся обыски и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Изымается необходимая документация.