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Еще двух человек арестовали по делу председателя Союза десантников по УрФО

Они останутся под стражей до 30 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Директор ООО "Уралщебень" и посредник арестованы по делу о коррупции, в рамках которого ранее в четверг был арестован председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Тетерина до 30 декабря, он обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

"По этому уголовному делу арестованы еще два человека. Первый - директор ООО "Уралщебень" Иванов, предприятие которого разрабатывает Шабровский карьер. Его компания нанесла ущерб природе в размере более 400 млн рублей, взятка предназначалась надзорному ведомству. Гурбанов - посредник, от него деньги попали к Тетерину. Тот в свою очередь должен был передать их еще одному человеку, который уже непосредственно бы донес их до нужного человека в ведомстве", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Иванов и Гурбанов также арестованы до 30 декабря.

Ранее в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщили об уголовном деле в отношении Тетерина.

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