Пострадавших при взрыве газа в Чечне детей доставили в ожоговый центр Краснодара

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты доставили вертолетом четверых детей, пострадавших при взрыве газа в Чечне в ожоговый центр краевой клинической больницы №1 Краснодара, их состояние тяжелое, они находятся в реанимации, сообщил журналистам в четверг главный врач больницы Владимир Порханов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что детей в возрасте от трех до 12 лет, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Гудермесе, планируют транспортировать в Краснодарский край.

"В результате происшествия дети получили ожоги тела и дыхательных путей разной степени тяжести. Площадь ожогов от 15 до 55%. В настоящий момент пациенты находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, состояние тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Порханова.

Уточняется, что четверых детей доставили в Краснодар вертолетом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь и содействие.

16 ноября в Гудермесе в частном домовладении произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по этому факту.