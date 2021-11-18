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Суд выпустил из СИЗО полковника МЧС Татарстана, подозреваемого в хищении 305 млн рублей

Его подозревают в махинациях с ремонтом пожарных машин

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения начальнику управления материально-технического обеспечения (УМТО) ГУ МЧС РФ по Татарстану Виталию Галкину с заключения под стражей на домашний арест, его подозревают в махинациях с ремонтом пожарных машин, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

"Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения начальнику УМТО ГУ МЧС России по республике Виталию Галкину на домашний арест. Суд пришел к выводу, что отсутствуют достаточные основания для заключения под стражу", - сообщили в суде.

28 октября Приволжский районный суд Казани арестовал Галкина до 25 декабря 2021 года.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год подозреваемый совместно с иными неустановленными должностными лицами управления во время исполнения госконтракта направили в одну из коммерческих организаций на капитальный ремонт пожарные машины, которым он не требовался, а впоследствии не обеспечили надлежащего контроля за работами.

В результате руководство коммерческой организации похитило более 305 млн рублей. Кроме того, ненадлежащее качество проведенных работ привело к систематическому выявлению неисправностей и дефектов в работе пожарных машин. Также в конструкцию 56 машин были внесены изменения, требующие разрешения ГИБДД, однако разрешения получены не были.

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РоссияТатарстан
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