В центре Ялты обнаружили снаряды времен Великой Отечественной

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили при расчистке реки в Ялте, сообщила в четверг в своем Telegram-канале мэр Янина Павленко.

"Сколько ж не чистились наши реки! Сегодня при расчистке русла Дерекойки в районе Овощного рынка обнаружено по меньшей мере шесть снарядов, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны. Службы реагирования на месте. Ждем военных", - написала Павленко.

Ранее она сообщила, что власти Ялты ожидают поступления 40 млн рублей на расчистку и возвращение в русла рек, вышедших из берегов во время летних сильных ливней и подтоплений, случившихся летом 2021 года. На прошлой неделе Павленко написала, что работы начались.