{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Ялты обнаружили снаряды времен Великой Отечественной

На расчистку рек города планируют направить 40 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили при расчистке реки в Ялте, сообщила в четверг в своем Telegram-канале мэр Янина Павленко.

"Сколько ж не чистились наши реки! Сегодня при расчистке русла Дерекойки в районе Овощного рынка обнаружено по меньшей мере шесть снарядов, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны. Службы реагирования на месте. Ждем военных", - написала Павленко.

Ранее она сообщила, что власти Ялты ожидают поступления 40 млн рублей на расчистку и возвращение в русла рек, вышедших из берегов во время летних сильных ливней и подтоплений, случившихся летом 2021 года. На прошлой неделе Павленко написала, что работы начались.

Теги
РоссияКрым
Директора ООО "Челябинскавтотранс" арестовали по делу об обмане дольщиков
С 2016 по 2020 год обвиняемая заключила с жителями более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком в Челябинске для строительства жилого дома, но предоставлять людям жилье не собиралась
Читать полностью