Прокуратура проверит данные о высадке из автобуса недомогающего подростка в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области проверит данные СМИ о высадке из автобуса в Нижнем Тагиле подростка, который почувствовал недомогание. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ведомства.

"Прокуратура проверит достоверность данных, изложенных в публикации СМИ. В автобусе 15-летний подросток почувствовал недомогание, пассажиры автобуса попросили водителя дать возможность несовершеннолетнему выйти на улицу и подышать. При этом его несовершеннолетняя сестра осталась в автобусе. Оставив подростка, водитель продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.