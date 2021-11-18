Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Норильске

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на автодороге Норильск - Алыкель на севере Красноярского края, шесть человек пострадали. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Предварительно, около 20:00 (16:00 мск) на 3-м км автодороги Норильск - Алыкель произошло столкновение автомобиля "Камаз" с автобусом ПАЗ. В результате происшествия за медицинской помощью обратился водитель автобуса и пять пассажиров", - сообщил представитель ведомства.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие доставлены в городскую больницу для обследования. Автобус перевозил рабочих одного из предприятий. Всего в нем находились 18 пассажиров, их забрал другой автобус.

Предварительно установлено, что "Камаз" на перекрестке не предоставил преимущество автобусу, двигавшемуся по главной дороге, в результате произошло столкновение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.