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Министра культуры Крыма задержали за взятку в размере 25 млн рублей

Вере Новосельской предъявили обвинение
Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская Стоян Васев/ТАСС
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Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министра культуры Крыма Веру Новосельскую задержали за получение взятки в размере 25 млн рублей, ей предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Она задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской проведены обыски.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры проводятся следственные мероприятия. По его словам, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года. 

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