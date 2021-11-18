Директора ООО "Челябинскавтотранс" арестовали по делу об обмане дольщиков

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору ООО "Челябинскавтотранс", обвиняемой в мошенничестве с деньгами дольщиков при строительстве жилого дома на улице Сулимова, для возведения которого заключили свыше 40 договоров долевого участия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области директору ООО "Челябинскавтотранс" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество" УК России. <...> По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что на личном приеме к руководителю следственного управления обратились обманутые участники долевого строительства и рассказали о нарушении их прав руководством строительной организации. При расследовании уголовного дела, возбужденного по результатам проверки обращений граждан, удалось установить, что в период с 2016 по 2020 год обвиняемая заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова в Челябинске для строительства жилого дома. При этом она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории.

В рамках уголовного дела примут необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших. Расследование продолжается.