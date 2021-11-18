В Рязанской области росгвардейцы задержали семерых подозреваемых в незаконной ловле рыбы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Рязанской области семь человек, подозреваемых в незаконной ловле рыбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги совместных профилактических рейдов в акватории реки Оки по пресечению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. В регионе завершился навигационный сезон на водных объектах.

"В период навигации сотрудники ОМОН Росгвардии совместно с представителями линейного отдела МВД на транспорте регулярно проводили профилактические рейды на главной водной артерии региона. Помимо борьбы с браконьерством, правоохранители осуществляли профилактику преступлений и административных правонарушений. В ходе патрулирования акватории Оки сотрудники Росгвардии и линейного отдела МВД на транспорте задержали семь подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у браконьеров изъяли речную лодку, сети и орудия незаконного лова. Также во время рейдовых мероприятий пресекли несколько фактов нарушения правил добычи водных биологических ресурсов и правил эксплуатации судов.