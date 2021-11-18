В Череповце мужчина ранил ножом трех человек в общежитии

ВОЛОГДА, 18 ноября. /ТАСС/. Житель Череповца подозревается в убийстве соседки и покушении на убийство двух человек. Возбудили уголовное дело по факту убийства и покушении на убийство двух и более лиц, подозреваемого задержали, сообщило следственное управление СК России по Вологодской области.

"В Череповце мужчина подозревается в убийстве соседки и покушении на убийство двух лиц. Следственным отделом по Череповцу СК России по Вологодской области в отношении горожанина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 18 ноября в общежитии на улице Устюженской в Череповце в помещении общего пользования на пятом этаже 54-летний местный житель неоднократно нанес удары ножом двум соседкам 46 и 34 лет. Последней удалось убежать в свою квартиру и вызвать полицию. Ее брат вышел на шум и обезоружил нападавшего, получив при этом телесные повреждения.

От ранений 46-летняя женщина умерла на месте, вторую потерпевшую госпитализировали, ее брату оказали медицинскую помощь. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства конфликта.