Басманный суд 19 ноября решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ в пятницу будет просить об аресте министра культуры Крыма Веры Новосельской, задержанной по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, ходатайство об аресте чиновницы рассмотрит Басманный суд Москвы.

"Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву. Завтра следователи планируют ходатайствовать перед Басманным судом столицы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ночь обвиняемая проведет в изоляторе временного содержания.

Ранее в пресс-службе СК сообщили ТАСС, что в отношении Новосельской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ей предъявлено обвинение.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры проводятся следственные мероприятия. По его словам, это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.