Тело полицейского с огнестрельной раной обнаружили в служебном кабинете в Тверской области

ТАСС, 18 ноября. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств гибели сотрудника отдела полиции "Краснохолмский" в Тверской области, тело которого с огнестрельным ранением 17 ноября было обнаружено в служебном кабинете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По факту происшествия начата служебная проверка", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что проверка проводится также по линии Следственного комитета России. Подробности обстоятельств гибели и обнаружения тела сотрудника полиции пока не разглашаются.

По данным ряда региональным СМИ, тело полицейского нашли 17 ноября в его служебном кабинете в отделе полиции "Краснохолмский". Отмечается, что он не прибыл утром в дежурную часть, чтобы сдать табельное оружие после суточного дежурства. Оперативники взломали дверь кабинета и обнаружили коллегу погибшим.