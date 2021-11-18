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Суд назначил экс-сотруднику ИК-3 под Курском четыре года колонии за взятки от осужденных

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Курской области приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии №3 к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в получении взяток от осужденных. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Льговского районного суда.

Следователи в феврале 2020 года по материалам УФСБ России по Курской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №3 по подозрению в получении взятки в размере 270 тыс. рублей за улучшение условий отбывания наказания для одного из осужденных.

"За получение взяток в крупном размере Льговский районный суд приговорил бывшего сотрудника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области к четырем годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Отбывать наказание экс-сотрудник ИК-3 будет в колонии строгого режима.

Как отметили в пресс-службе суда, сотрудник, исполняя обязанности старшего оперуполномоченного ИК-3, лично получил от осужденного взятку в общей сумме около 270 тыс. рублей, а также в виде иного имущества на сумму более 130 тыс. рублей. Также мужчина получил свыше 90 тыс. рублей от другого осужденного.

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