Задержан еще один продавец контрафактного алкоголя после массового отравления в Казани

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники УЭБ и ПК МВД Татарстана задержали еще одного подозреваемого в сбыте несертифицированной спиртосодержащей продукции", - сообщили в МВД.

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали еще одного подозреваемого в сбыте несертифицированного алкоголя после массового отравления метанолом студентов в Казани. Данную информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе МВД Татарстана.

Как уточнили в МВД, подозреваемым оказался 41-летний житель Казани. Установлено, что задержанный покупал спиртосодержащую продукцию в разных регионах России, а затем продавал в пятилитровой таре.

В настоящее время мужчина задержан. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.

Во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола". В настоящее время все находятся под наблюдением, три девушки - в реанимационном отделении, одна из них в коме. Также накануне в больницы Москвы и Башкирии обратились еще две девушки, которые также употребяли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших выросло до 15 человек.

Полицейские установили, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Но случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.