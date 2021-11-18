На Ставрополье арестовали водителя, сбившую насмерть четырех человек

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Георгиевский городской суд арестовал на два месяца женщину, которая подозревается в наезде на четырех пешеходов, пытавшихся помочь участникам другого ДТП, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

15 ноября четыре человека погибли в результате двух ДТП на одном участке дороги в Георгиевском городском округе, еще трое были ранены. Пешеходы пытались помочь водителю MAN, который съехал с дороги и перевернулся. При переходе через дорогу их насмерть сбила Mazda.

"Прокурором было дано заключение о необходимости избрать в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражей. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после ДТП госпитализировали двух человек. Возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц". Ход расследования уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Уточняется, что проводится проверка, в результате которой установят причины и обстоятельства, способствующие произошедшему, также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам, рассмотрят вопрос о принятии всех необходимых мер прокурорского реагирования.