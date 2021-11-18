В Петербурге детский омбудсмен и полиция проверяют инцидент с задержанием подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Аппарат детского омбудсмена и сотрудники полиции Санкт-Петербурга проводят проверку информации о задержании 14-летней девочки в Калининском районе . Об этом в четверг сообщили ТАСС в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

18 ноября в социальных сетях появилась информация о задержании подростка. Сотрудники полиции пытались силой поместить 14-летнюю девочку в служебный автомобиль. Как сообщают городские СМИ, причиной задержания стало то, что девочка перешла дорогу в неположенном месте.

"В рамках мониторинга социальных сетей сотрудниками аппарата была обнаружена запись, опубликованная сегодня. В рамках соглашения с органами МВД аппаратом был направлен запрос. Обращение в аппарат от родителей не поступало", - рассказали в пресс-службе аппарата детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что по факту доставления несовершеннолетней в отдел полиции проводится проверка. "17 ноября в 14:30 на Гражданском проспекте сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. В связи с этим в соответствии с действующим законодательством ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что девочка отказалась проследовать с сотрудниками полиции и оказала им сопротивление. Позже на место происшествия приехал ее отец, вместе их доставили в отделение полиции, где выяснилось, что она является несовершеннолетней. После профилактической беседы отца с дочерью отпустили. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало.