Воронежский суд приговорил к пяти годам колонии мужчину, выстрелившего в ребенка

ТАСС, 18 ноября. Советский суд Воронежа приговорил к пяти годам колонии мужчину, ранившего в живот из травматического пистолета четырехлетнего мальчика. Об этом в четверг сообщает управление СК России по региону.

"Мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", - говорится в сообщении.

По данным СК, в июне 2019 года мужчина заметил на крыше гаражей двух мальчиков, он начал высказывать недовольство по поводу поведения детей, а потом выстрелил в их сторону из травматического пистолета. В результате чего четырехлетний ребенок получил ранение живота и был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Во время операции врачи изъяли у него пулю.

Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима, также с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу родных ребенка в размере 200 тыс. рублей.