В ХМАО возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства медсестры

ТАСС, 18 ноября. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства женщины в Сургуте, сообщили ТАСС в региональном управлении СК России.

По данным СМИ, она работала медсестрой в одном из медучреждений города и совершила суицид из-за травли коллег.

"Подтвердить могу - дело возбудили по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Было доведение или нет - в ходе следствия будем устанавливать", - сказал собеседник агентства.

Как сообщило издание Mash, женщина работала медсестрой-анестезиологом в сургутской клинической травматологии. Одна из коллег оказывала на нее давление - мешала повышению зарплаты, публично оскорбляла и унижала, из-за чего женщина написала заявление на увольнение. Однако через некоторое время она перестала выходить на связь, позднее ее тело нашли родственники.