Белгородский СК возбудил дело на троих полицейских за превышение должностных полномочий

ТАСС, 18 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих сотрудников патрульно-постовой службы Белгорода за превышение должностных полномочий. Полицейских подозревают в незаконном задержании мужчины в новогоднюю ночь, сообщает следственное управление СК России по Белгородской области.

"Следственным отделом по Белгороду следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении троих сотрудников патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением специальных средств", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около полуночи 1 января 2020 года наряд ППС задержал гостя из другого региона без законных оснований, надев на него наручники. В последующем один из сотрудников составил рапорт об обстоятельствах несуществующего административного правонарушения - мелкого хулиганства, другой - объяснения очевидцев, третий - протоколы доставления и личного досмотра. На следующий день на основании подложных документов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

По данным пресс-службы УМВД по Белгородской области, изобличили полицейских сотрудники подразделения собственной безопасности. "В случае подтверждения вины данные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законодательством, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе полиции.