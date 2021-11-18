Полиция начала проверку после заявления Волочковой о хищении мошенниками 1,7 млн рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводит проверку после заявления балерины Анастасии Волочковой о хищении у нее 1,7 млн рублей представителями компании QBF. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 17 ноября в отдел МВД России по Тверскому району с письменным заявлением обратилась Анастасия Волочкова, которая заявила о хищении у нее 1,7 млн рублей сотрудниками компании QBF", - сказал собеседник агентства.

Как отметила Волочкова в заявлении, в середине июня 2020 года ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF, и предложил ей инвестировать деньги с целью увеличения дохода. 31 июля она приехала в офис на Пресненской набережной, дом 8, строение 1, где заключила договор с компанией на один год, а затем перечислила на указанный ей счет сначала 2 млн рублей, а потом 1 млн рублей под 10% годовых.

Спустя три месяца, как пояснила заявительница, ей возвратили 1,5 млн рублей. "Остальная сумма до настоящего времени не возвращена, никто из сотрудников компании QBF с ней на связь не выходит. Материальный ущерб составил 1,7 млн рублей. Полиция по данному факту начала проверку", - добавил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников инвестиционной компании QBF по подозрению в хищении средств вкладчиков. В частности, по делу задержали соучредителя ООО QBF Зелимхана Мунаева, юриста этой организации Евгению Россиеву и директора филиальной сети компании Владимира Пахомова.

В районных судах Москвы ТАСС подтвердили, что Россиеву и Пахомова арестовали, в отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Меру пресечения первой из них избрал Никулинский суд, а второму - Тверской. Кроме того, арестован и Мунаев, его следователи обвиняют в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.