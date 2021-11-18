Прокуратура проверяет факт вандализма в пещере вечной мерзлоты в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту того, что неизвестные изрисовали вход в пещеру вечной мерзлоты на горе Развалке в Железноводске, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"В средствах массовой информации появились публикации о том, что неустановленные лица изрисовали вход в пещеру вечной мерзлоты на горе Развалке в Железноводске. Указанная пещера расположена на территории памятника природы краевого значения. По данной информации по указанию прокурора края Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях, по итогам будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее природоохранной прокуратурой уже проводилась проверка по аналогичному факту. Работники надзорного ведомства уже установили надписи и рисунки на скалах горы Развалка в Железноводске.

"По итогам проверки прокуратуры в суд предъявлено исковое заявление о возложении на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обязанностей по обеспечению режима особой охраны указанного памятника природы. Кроме того, прокурором в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатного исполнения должностных обязанностей работниками министерства и ГКУ "Дирекция ООПТ", в результате бездействия которых нарушен режим государственного природного заказника "Бештаугорский", памятника природы "Гора Развалка", - сказано в пресс-релизе.

По информации пресс-службы администрации Железноводска, пещера вечной мерзлоты является одной из достопримечательностей курорта и привлекает большое число отдыхающих. Видеонаблюдение на участке не установлено и появится только при строительстве Кавминводского велотерренкура.