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Источник: певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве

Ее госпитализировали с ожогами, сообщили в экстренных службах
Марина Хлебникова ITAR-TASS, архив
Описание
Марина Хлебникова
© ITAR-TASS, архив

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Предварительной  причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

"По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС агентству подтвердили факт пожара. Он произошел в доме 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 кв. м, в 22:51 оно было потушено. "Один спасенный при пожаре человек передан медикам", - уточнили в главке.

Марина Хлебникова - российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Широкой аудитории известны ее песни "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".

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