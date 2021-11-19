Дело возбудили после смерти адвоката от ножевых ранений на северо-западе Москвы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве мужчины на северо-западе Москвы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 18 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Маршала Жукова в Москве, обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство)", - информировала она агентство.

На месте убийства работают следователи и криминалисты. Проводится работа по установлению убийцы.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убитый - адвокат Московской коллегии адвокатов "Манаков и партнеры" Артем Каракаев.