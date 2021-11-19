СК возбудил уголовное дело после грубого задержания школьницы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после задержания сотрудниками полиции 14-летней школьницы, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейские пытаются силой поместить сопротивляющегося ребенка в служебный автомобиль.

"В интернете были размещены сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района города Санкт-Петербург. По данному факту была незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу. Ранее проверку информации о задержании 14-летней девочки в Калининском районе города начал аппарат детского омбудсмена Петербурга.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по факту доставления несовершеннолетней в отдел полиции также проводится проверка.

"17 ноября в 14:30 на Гражданском проспекте сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию. Полицейский представился и сообщил о том, что она грубо нарушила ПДД и будет привлечена к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. В связи с этим, в соответствии с действующим законодательством, ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что девочка отказывалась проехать с сотрудниками полиции и оказывала им сопротивление. Позже на место происшествия приехал отец ребенка, вместе они были доставлены в отделение полиции, где выяснилось, что она является несовершеннолетней. После профилактической беседы отец с дочерью были отпущены.