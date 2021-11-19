Подозреваемого в растлении депутата Заксобрания Приморья заключили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Приморья Артем Самсонов, которого накануне задержали по подозрению в растлении лица, не достигшего 14 лет, отправлен под арест. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь СУ СК РФ по региону Аврора Римская.

"По ходатайству следователя следственного управления СК РФ по Приморскому краю суд избрал в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Римская.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Римская сообщила, что следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, а также опознания. Назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела на контроль.

Самсонов родился в 1974 году во Владивостоке. С января 2009 года состоит в партии КПРФ, является секретарем владивостокского местного отделения КПРФ. С 2011 года является депутатом Законодательного собрания Приморского края.