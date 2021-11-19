Прокуратура нашла нарушения после падения башенного крана в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Хабаровске выявила несколько нарушений и возбудила административные дела по результатам проверки законодательства об охране труда после падения башенного крана, при котором погиб один рабочий и еще один получил травмы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Инцидент произошел 26 октября. На фасад строящейся детской поликлиники упал башенный кран. Погиб работник подрядной организации. Крановщик выпал из кабины и получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело. Прокуроры после проверили исполнение законодательства об охране труда и эксплуатации опасных производственных объектов.

"Установлено, что организацией, осуществляющей строительство инфекционного отделения детской краевой больницы, использовался башенный кран с истекшим сроком эксплуатации, в отсутствие документов о его готовности к работе и без проведения на объекте экспертизы промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на кране не было информации о дате его изготовления, прохождении освидетельствования, пригодности к эксплуатации, не имелось документов, регламентирующих правила эксплуатации крана. Также было выявлено, что некоторые сотрудники организации не были обеспечены специальными одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты, к работе сотрудники допускались без проведения вводного инструктажа, а начальник участка вовсе не проходил проверку на знание требований законодательства об охране труда.

"По итогам проверки прокурором района руководителю организации внесено представление, результаты его рассмотрения взяты на контроль. За допущенные нарушения прокуратурой в отношении предприятия и его руководителя возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 ("Нарушение требований промышленной безопасности"), части 3 статьи 5.27.1 ("Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда"), части 4 статьи 5.27.1 ("Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты") КоАП РФ", - сообщается на сайте.

Виновным грозят штрафы в общей сумме до 580 тыс. рублей, а также приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.