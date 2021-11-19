В Бурятии за три месяца у браконьеров изъяли более 700 кг омуля стоимостью 12 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Бурятии изъяли за три месяца нерестового периода более 700 кг байкальского омуля на сумму более чем 12 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

"В период оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2021", проводимого с августа по ноябрь, задержаны более 40 граждан, подозреваемых в нарушении запрета на вылов байкальского омуля. Из незаконного оборота изъяты рыболовные снасти, 17 лодок, сети длиной более 800 м и свыше 1,6 тыс. хвостов нерестового омуля общим весом 714 кг", - сообщили в ведомстве.

По всем выявленным фактам браконьерства возбуждены уголовные и административные дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.