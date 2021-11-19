Защита пожарных, признанных виновными по делу "Зимней вишни", обжаловала приговор

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Защита пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, признанных судом виновными в халатности при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, подала жалобы на приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Тарасюк.

"Защитой сотрудников МЧС Бурсина А. С. и Генина С. В. подана апелляционная жалоба на приговор Заводского районного суда города Кемерово по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", - сказала она.

В жалобе указано, что защита считает приговор несправедливым, содержащим существенные нарушения УК РФ и УПК РФ, а также в нем есть несоответствия фактическим обстоятельствам уголовного дела.

В ТРЦ "Зимняя вишня", расположенном в центральной части Кемерова, 25 марта 2018 года произошел крупный пожар. Огонь в здании, перестроенном из Кемеровского кондитерского комбината, возник на четвертом, последнем этаже, где находились кинозалы и детская игровая зона. Общая площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. Эвакуацию посетителей ТРЦ затрудняло сильное задымление, а двери одного из кинозалов оказались заблокированы. Всего в результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 147 человек пострадали.

Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы.